Un choque entre dos camiones genera serias demoras en el puente Chaco-Corrientes

Un choque entre dos camiones genera serias demoras en el puente interprovincial General Manuel Belgrano.

El accidente sobre la Ruta Nacional N° 16 provoca largas filas de vehículos y una interrupción parcial del flujo vehicular que une las capitales de Corrientes y Chaco.

El incidente involucró a un camión marca Iveco con acoplado, conducido por un hombre de 39 años, el cual fue impactado en la parte posterior por otro camión marca Ford 7000, guiado por un ciudadano de 38 años.

Según el informe oficial, ambos rodados circulaban en dirección hacia la ciudad de Resistencia al momento de la colisión simple.

Sin heridos y con demoras temporales

Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas como consecuencia del impacto, limitándose los daños a cuestiones materiales en las estructuras de los camiones. Sin embargo, debido a la posición en la que quedaron los vehículos tras el choque, el tránsito debió ser restringido de manera temporal.

En el lugar trabajaron de forma conjunta efectivos de la Dirección de Policía Caminera y personal de Gendarmería Nacional, quienes montaron un operativo de regulación para evitar nuevos incidentes en una zona de alta sensibilidad para el tránsito regional.

Normalización del servicio

La fluidez vehicular se vio afectada durante un tiempo considerable hasta el arribo de una grúa de gran porte, la cual removió las unidades siniestradas de la calzada. Una vez despejada la ruta, el tránsito comenzó a normalizarse paulatinamente sin que se reportaran mayores novedades durante el resto de la tarde.

Este nuevo siniestro vuelve a poner el foco sobre la necesidad de extremar los cuidados en el cruce del puente, especialmente en horarios de gran demanda, donde cualquier desperfecto o colisión mínima genera cuellos de botella que afectan a miles de usuarios.