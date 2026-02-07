Ola de calor: tres ciudades correntinas entre las más calurosas del país

El intenso calor volvió a sentirse con fuerza en el nordeste del país y Corrientes se posicionó este sábado entre las zonas más calurosas de la Argentina, según el ranking de temperaturas de las 15 publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La combinación de altas marcas térmicas y humedad elevó la sensación térmica a valores cercanos a los 40°C en distintas localidades.

Ranking de temperaturas más altas

De acuerdo al informe, Ituzaingó registró una temperatura de 35,8°C y una sensación térmica de 43,1°C, ubicándose entre los puntos más sofocantes de la jornada. En tanto, la ciudad de Corrientes alcanzó los 34,5°C, con una sensación térmica que superó ampliamente ese valor y se mantuvo cerca de los 40°C debido a la humedad.

El ranking estuvo encabezado por Oberá, Misiones, también con 35,8°C, pero con una sensación térmica aún mayor, de 44,5°C. Le siguieron Resistencia con 35,1°C y Presidencia Roque Sáenz Peña con 34,8°C, consolidando a la región del NEA como una de las más afectadas por el calor durante la tarde.

Otras localidades que figuraron entre las más calurosas fueron Posadas con 34,2°C, Formosa con 34°C y Las Lomitas con la misma temperatura. Incluso ciudades del sur, como Trelew, registraron valores elevados para su zona, con 33,6°C.

En este contexto, Corrientes se mantuvo dentro del grupo de ciudades con temperaturas más altas del país, destacándose especialmente por la sensación térmica elevada producto de la humedad. Las condiciones refuerzan la persistencia de jornadas sofocantes en la región, con recomendaciones de extremar cuidados y mantenerse hidratados ante las altas temperaturas.