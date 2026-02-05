¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Agostina Páez Inseguridad lluvias en Corrientes
¿Llega el alivio?

Ante la ola de calor, cuándo llegarán las lluvias a Corrientes

Los pronósticos anuncian que podrían desarrollarse precipitaciones este fin de semana. 

Por El Litoral

Jueves, 05 de febrero de 2026 a las 19:50

El calor extremo se siente en Corrientes hace semanas, y ante estas condiciones extremas surge la pregunta recurrente de cuándo llegarán las lluvias para traer alivio. Los pronósticos indican que se avecinan tormentas y chaparrones para este sábado y a partir del próximo miércoles se podrían convertir en regulares

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia lluvias para este sábado pero con un 40% de probabilidad, las mismas se podrían desarrollar durante la madrugada y mañana. Con un leve descenso de 34°C de máximas a diferencia de este viernes que se espera 37°C, por lo que se prevé una jornada muy calurosa.

“El sábado 7 podrían darse algunas lluvias en nuestra provincia. A partir del próximo miércoles la tendencia indica que llegarían lluvias un poco más regulares”, señaló a El Litoral, la doctora en Recursos Naturales y observadora meteorológica, Carolina Fernández López.

Lo cierto es que a partir del domingo se espera que nuevamente suba el termómetro. Para esa jornada se esperan 35°C de máxima y los días siguientes podría ir en ascenso. Pero a partir del miércoles 11 hasta el 16 de febrero, incluyendo el fin de semana largo por carnaval, se podrían desarrollar lluvias. 

 

