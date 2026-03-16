Polémica por el show de Kaleb Di Masi en Corrientes: qué dijo la organización

Tras la denuncia pública del cantante Kaleb Di Masi, quien afirmó en sus redes sociales que no le pagaron por un show que debía realizar en Corrientes, desde la organización del evento emitieron un comunicado para explicar lo ocurrido.

Desde la productora Sayko Producer, vinculada al evento Odontofest, señalaron que antes de la presentación se había abonado un anticipo del 40% del monto acordado, además de cubrir los gastos de hotel y vuelos de ida y vuelta del artista. Según indicaron, existen pruebas de esos pagos.

En el descargo publicado en redes sociales, los organizadores explicaron que intentaron promocionar el espectáculo antes de la llegada del cantante, pero afirmaron que la convocatoria no alcanzó el nivel esperado y que no lograron vender la cantidad de entradas necesaria para cubrir el monto restante del contrato.

“Se intentó hacer publicidad ante su llegada a Corrientes, pero no hubo la repercusión necesaria para vender lo necesario para cubrir el monto restante”, señalaron en el comunicado.

La decisión de que no se realice el show

De acuerdo con la organización, ante esa situación se decidió que el artista no subiera al escenario, ya que consideraron que no estaban dadas las condiciones para realizar el espectáculo.

También aseguraron que representantes de la productora se acercaron hasta el hotel donde se alojaba el cantante para explicarle personalmente la situación.

En el mensaje difundido, agradecieron además la predisposición del músico por acercarse a ver el predio del evento, aunque finalmente el show no se concretó.

Gastos y situación del evento

En el comunicado, los organizadores afirmaron que el evento terminó alrededor de las 5:20 de la madrugada y que durante la noche se registraron situaciones que “se fueron de las manos”.

Además, indicaron que la productora quedó afrontando distintos gastos pendientes, por lo que aseguraron estar trabajando para poder cumplir con los pagos al personal involucrado.

“Intentamos solventar lo máximo que pudimos con todos los gastos pendientes del evento, incluso teniendo aún cosas por pagar”, señalaron.

Aclaración sobre otra productora

Por otra parte, desde la organización aclararon que la cuenta @morganopenbar no formó parte de la organización del evento, sino que únicamente colaboró con la difusión en redes sociales, por lo que, según remarcaron, no tuvo participación en la planificación ni en las decisiones del show.

Finalmente, los organizadores pidieron disculpas a las personas que confiaron en el evento y aseguraron que decidieron dar explicaciones públicas para comunicar lo sucedido.