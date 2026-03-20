Corrientes proyecta el Puerto de Lavalle como nodo estratégico de su red logística fluvial

El Gobierno de Corrientes continúa delineando su estrategia de desarrollo del puerto de Lavalle. Recientemente, el ingeniero César Bentos, del Ministerio de Coordinación y Planificación, junto al intendente local, Hugo Perrota, supervisaron el predio donde se proyecta la obra que se encuentra en sus etapas iniciales de relevamiento y planificación técnica.

La principal ventaja competitiva que presenta esta ubicación es su calado natural. Esta característica geográfica permitiría la operación de grandes embarcaciones de forma permanente, reduciendo drásticamente la dependencia de costosas tareas de dragado.

Proyecciones y capacidad operativa

Si bien se trata de un objetivo de avance gradual que requerirá inversiones sostenidas, las proyecciones para cuando el nodo logístico esté plenamente operativo son ambiciosas:

Contenedores: Capacidad para movilizar 40.000 TEUS por año.

Carga a granel: Estimación de 850.000 toneladas anuales , principalmente de arroz y fertilizantes.

Sectores beneficiados: Salida directa para la industria forestal, citrícola y arrocera de la región.

La red fluvial correntina

El desarrollo de Lavalle no es un hecho aislado, sino que forma parte de un sistema de conectividad que integra otros dos puntos neurálgicos:

Puerto de Ituzaingó: es actualmente la obra más avanzada y ambiciosa de la provincia. Su cercanía a la represa de Yacyretá y su vinculación directa con el parque industrial lo posicionan como la salida natural para la producción forestal. Puerto de Corrientes Capital: mantiene un crecimiento sostenido como nodo administrativo y operativo central de la hidrovía, optimizando la logística de cargas generales para toda la región.

Impacto en la competitividad

La integración de estas tres terminales responde a una planificación estratégica que busca transformar la matriz productiva de Corrientes. Al contar con una infraestructura portuaria robusta, se apunta a una reducción significativa de los costos logísticos, permitiendo que los productores locales compitan en mejores condiciones dentro del mercado global.

Aunque el camino hacia la operatividad total de Lavalle requerirá tiempo para transformar el terreno actual en un nodo multimodal, los primeros pasos técnicos ya marcan el rumbo de una provincia que apuesta al río como motor de su economía.