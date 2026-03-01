Intendente de Lavalle destacó el saneamiento de deudas y el inicio de la obra del puerto

En el inicio de un nuevo periodo de sesiones ordinarias, el intendente de Lavalle, Hugo Perrota puso el acento este domingo en el saneamiento las cuentas municipales, en las obras realizadas, infraestructura y el fortalecimiento del parque automotor.

Ante el cuerpo deliberativo, además destacó "el apoyo permanente a los sectores sociales más vulnerables, y a los sectores productivos"; y del "trabajo conjunto de nuestro equipo municipal", a la vez que remarcó el constante apoyo del Gobierno provincial.



Realizó un repaso sobre las obras realizadas en estos cuatro año de gestión 2021-2025 donde pavimentaron 20 nuevas calles; el reasfaltado de la colectora "Papa Francisco" con columnas e iluminación led; construcción de la nueva colectora "Dr, Raúl Alfonsín", en una primera etapa con cordón cunetas e iluminación moderna, y veredas para mayor seguridad del tránsito urbano; puesta en valor de la plaza General Lavalle y Paseo San Martin, convertidos en lugares de encuentro de las familias, amigos y visitantes.



Mencionó el enripiado de varios caminos de la producción y apertura de nuevas rutas rurales, así como la ampliación del parque automotor municipal.

En cuanto a planes habitacionales destacó los programas Demanda Libre del Invico, y el "Oñondive" en conjunto con el Municipio, con lo cuales se levantaron más de 40 viviendas. Programas sociales de emergencia municipales con otras de 40 unidades y Programas de Ayudua Mutua, entre otros.

"En esta etapa que nos va a tocar vivir donde los recursos son cada vez más escasos y las demandas de la sociedad creciendo de manera sostenida, debemos ser plenamente conscientes de los desafíos que enfrentamos y lo que eso significa", señaló.

Puerto



Remarcó el aununcio del Gobernador Juan Pablo Valdés, del inicio de las obras del Puerto de Lavalle, el ensanchamiento de la ruta provincial 27. Dijo que eso "nos llenó de profunda alegría y muchas esperanzas" y anticipó que "vamos a ponernos a trabajar en sintonía con sus políticas de industrialización, pero sobre todo en la logística de transporte vamos a estar acompañando en todo lo necesario para que el puerto multimodal del sur correntino".



Por otra parta anunció: "Como proyecto para este año que comienza, nos proponemos seguir fortaleciendo la infraestructura urbana de nuestra comunidad, avanzando con nuevas extensiones de redes cloacales y dando continuidad al plan de asfaltado en distintos sectores. Impulsaremos además diversos programas de viviendas en los parajes, para que más familias puedan cumplir el sueño de su casa propia"

