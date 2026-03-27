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Becas Progresar 2026: cómo inscribirse, requisitos y monto actualizado

El Gobierno nacional introdujo cambios en plazos y condiciones.

Por El Litoral

Viernes, 27 de marzo de 2026 a las 07:42

El Gobierno nacional anunció la apertura de inscripciones para las Becas Progresar 2026 e introdujo cambios en requisitos y condiciones del programa. La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 172/2026 publicada en el Boletín Oficial.

Entre los principales puntos, se estableció un monto mensual de $35.000 para todas las líneas. También se actualizaron los reglamentos que regulan el acceso y la permanencia en el beneficio.

Fechas de inscripción Becas Progresar 2026

Según se estableció, la inscripción quedó habilitada desde este viernes y se organizará por líneas.

  • Finalización de la educación obligatoria: del 27 de marzo al 24 de abril.

  • Fomento de la Educación Superior y Progresar Enfermería: del 6 al 30 de abril.

  • Formación Profesional: del 27 de abril al 27 de noviembre.

En relación con la duración del beneficio, el esquema dependerá del momento de ingreso al programa:

  • Primera convocatoria: hasta 12 meses de beca.

  • Segunda convocatoria: hasta 6 meses de duración.

Además, se incorporaron nuevas obligaciones para los titulares de las Becas Progresar 2026. Los beneficiarios deberán informar cambios en su situación académica, laboral, familiar o patrimonial dentro de los 30 días.

Este trámite deberá realizarse a través de los canales oficiales habilitados, como la plataforma Progresar, Anses o la aplicación Mi Argentina.

Requisitos generales del programa

  • El ingreso del grupo familiar no debe superar tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

  • Ser argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros con residencia legal de al menos cinco años en el país, y contar con documento nacional de identidad (DNI).

  • Cada línea mantiene condiciones específicas según edad, nivel educativo y situación personal.

El programa Progresar busca acompañar a estudiantes en la finalización de estudios obligatorios, la formación superior y la capacitación profesional. El objetivo es fortalecer la permanencia y el egreso dentro del sistema educativo.

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