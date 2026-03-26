Emergencias en Corrientes: qué números usar ante las fallas técnicas en el 107

Debido a problemas técnicos registrados a nivel nacional, la línea rotativa de emergencias 107 se encuentra operando con capacidad reducida en Corrientes

Según informaron desde la Dirección de Emergencias Sanitarias, el inconveniente es ajeno a la gestión del organismo local.

Ante esta situación, y con el objetivo de garantizar la asistencia inmediata a los vecinos, se habilitaron vías de comunicación alternativas para el reporte de urgencias médicas:

Teléfono fijo: 379-4423264

Emergencias Policiales: 911

Desde la institución señalaron que se encuentran trabajando de manera coordinada con la empresa prestadora del servicio telefónico para normalizar la atención a la brevedad.