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Noelia Castillo Concejo Deliberante de Corrientes Emergencias 107
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Emergencias en Corrientes: qué números usar ante las fallas técnicas en el 107

La Dirección de Emergencias Sanitarias de Corrientes informó que el servicio de atención telefónica presenta inconvenientes ajenos a la institución. 

Por El Litoral

Jueves, 26 de marzo de 2026 a las 17:57

Debido a problemas técnicos registrados a nivel nacional, la línea rotativa de emergencias 107 se encuentra operando con capacidad reducida en Corrientes

Según informaron desde la Dirección de Emergencias Sanitarias, el inconveniente es ajeno a la gestión del organismo local.

Ante esta situación, y con el objetivo de garantizar la asistencia inmediata a los vecinos, se habilitaron vías de comunicación alternativas para el reporte de urgencias médicas:

  • Teléfono fijo: 379-4423264

  • Emergencias Policiales: 911

Desde la institución señalaron que se encuentran trabajando de manera coordinada con la empresa prestadora del servicio telefónico para normalizar la atención a la brevedad.

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