Mburucuyá: el conflicto entre vecinos y la Municipalidad suma denuncias de gastroenteritis

La crisis por el manejo del tanque de agua en el barrio Aviación de la ciudad correntina de Mburucuyá no da tregua. Mientras el predio permanece cerrado con candado por disposición municipal, las 400 familias que dependen del servicio sufrieron una nueva interrupción total del suministro el lunes, potenciada por la imposibilidad de los vecinos de acceder a las instalaciones eléctricas tras un corte de luz.

"Hoy nuevamente el barrio estuvo sin agua. Cortó la luz, saltó la térmica y, al estar todo cerrado con candado, no podemos ingresar a levantarla", denunció Antonio Verón, presidente de la comisión vecinal, en diálogo con El Litoral.

El dirigente vecinal confirmó que, pese a los intentos de mediación, la situación se mantiene estática: "Todo sigue igual por acá, esperando novedades".

Pedido de peritaje y riesgos sanitarios

Ante la falta de respuestas oficiales, la comisión presentó una nueva nota formal ante la Municipalidad de Mburucuyá. En el documento, los vecinos exigen un peritaje técnico que determine si el agua es apta para el consumo humano, advirtiendo que el tanque permanece sin su tapa correspondiente, expuesto a contaminantes ambientales.

"Somos personas humildes y no todos pueden acceder a comprar agua envasada", remarca el texto enviado al intendente, Edgar Galarza Florentín. Los vecinos alertaron que, de no ser apta para el consumo, el solo contacto con la piel podría generar problemas de salud adicionales, responsabilizando directamente a la autoridad máxima del pueblo por la integridad física de los ciudadanos.

Denuncias por afecciones de salud

La preocupación pasó de lo administrativo a lo médico. Según indicó Verón, ya se registró el caso de una vecina del barrio diagnosticada con gastroenteritis aguda, cuadro que los habitantes vinculan directamente con el estado del agua.

"Hace días venimos pidiendo soluciones. ¿Cuántos vecinos más deben enfermarse para que el intendente atienda nuestro pedido?", cuestionó el referente barrial.

Por el momento, el Municipio solo ha otorgado el "recibido" a la última nota, sin brindar una solución concreta al pedido de acceso para mantenimiento o a la demanda de análisis sanitarios urgentes.