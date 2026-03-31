Calor inusual en pleno otoño en Corrientes: qué dicen del "bloqueo atmosférico"

En pleno otoño, Corrientes atraviesa jornadas de calor intenso que la posicionan entre las provincias más afectadas del país. Este martes, la temperatura alcanzó los 36°C, pero la sensación térmica escaló al menos cinco grados más, generando un ambiente sofocante que sorprendió a muchos.

¿Qué hay del bloqueo atmosférico?

En medio de este escenario, comenzó a circular la idea de un posible “bloqueo atmosférico” como explicación del fenómeno. Se trata de una situación en la que un sistema de alta presión queda estacionado sobre una región, impidiendo el avance de frentes fríos o tormentas. De esta manera, el aire cálido queda “atrapado” durante varios días, elevando las temperaturas de forma sostenida. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitió un informe oficial confirmando este fenómeno.

Lo que sí advirtió el organismo es la presencia de condiciones extremadamente cálidas en una amplia región del país entre el 29 de marzo y el 1 de abril. Según el reporte, el avance de un frente cálido desde el norte afecta a provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Santa Fe y el noroeste de Buenos Aires, con temperaturas máximas previstas entre los 32°C y 38°C, y mínimas que se ubicarán entre los 22°C y 27°C.

Si bien Corrientes no fue mencionada de manera explícita en el informe, en los mapas difundidos se observa que gran parte del noreste provincial también se encuentra bajo la influencia de esta ola de calor. Se prevé que las condiciones extremas se mantengan al menos hasta el próximo lunes, con elevada sensación térmica.

Las temperaturas extremas también alcanzan a Corrientes. Fuente: informe especial del SMN.

El calor intenso se mantiene con fuerza hasta este miércoles. Fuente: Informe especial del SMN

La doctora en Recursos Naturales, observadora meteorológica, ingeniera Carolina Fernández López señaló a El Litoral: “Las temperaturas están siendo altas y hasta sobrepasan las pronosticadas. En principio parece que va a llover entre el domingo y lunes, aparentemente va a descender un poco la temperatura”.

El calor inusual incluso produce modificaciones en los análisis que se realizan en la medición de temperatura. “A partir de abril ya comenzamos a controlar las horas de frío, cambiamos las temperaturas índice y se toman de promedio hasta el 31 de marzo. Todos estos primeros días que abril sobrepasan estas temperaturas ya están por fuera de las que se estiman oficialmente”, explica la especialista a este medio.

El Litoral

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, prestar atención a los alertas vigentes y adoptar medidas de prevención, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. El calor fuera de temporada vuelve a poner en alerta a Corrientes, en una seguidilla de días que parecen más propios del verano que del otoño.