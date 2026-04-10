El BanCo y la Unne sellan una alianza estratégica para fortalecer la educación, la innovación y el desarrollo tecnológico

En un paso decisivo para la modernización institucional y el desarrollo del ecosistema emprendedor regional, el Banco de Corrientes (BanCo) y la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) sellaron este viernes una alianza estratégica.

El acuerdo busca amalgamar la capacidad financiera del sector público con el respaldo académico para impulsar la innovación y la transformación productiva en la provincia.

La firma, realizada en la sede central de la entidad financiera, estuvo encabezada por la contadora Laura Sprovieri y el rector Omar Larroza. El convenio marco no solo formaliza la cooperación mutua, sino que activa de inmediato proyectos de alto impacto tecnológico, alineados con los ejes de gestión que impulsa el gobernador Juan Pablo Valdés.

Campus virtual y formación digital

Uno de los puntos más innovadores del acuerdo es la creación de un entorno de formación virtual diseñado por Unne Virtual. A través del Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED), se desarrollará una plataforma basada en Moodle destinada tanto a colaboradores como a clientes del Banco.

“Esta alianza nos permite pensar la capacitación y el desarrollo tecnológico como políticas estratégicas”, destacó Sprovieri. La universidad no solo proveerá la infraestructura técnica para videoconferencias y actividades interactivas, sino que brindará asesoramiento pedagógico para que el personal del BanCo fortalezca sus competencias digitales en el diseño de contenidos.

Pasantías e incubación de empresas

De manera complementaria, el acuerdo ratifica la vigencia del Convenio General de Pasantías, permitiendo que alumnos de la Unne realicen sus primeras experiencias profesionales en el entorno bancario.

Sin embargo, el horizonte es más amplio: la alianza habilita el trabajo conjunto en la incubación de empresas de base tecnológica, buscando que el talento local encuentre financiamiento y soporte académico en su propia provincia.

Acompañaron la rúbrica autoridades de ambas instituciones, entre ellos el vicepresidente del BanCo, Ricardo Rodríguez, y los síndicos Luis Miguel Gutnisky y Domingo Gómez Sierra. Por el ámbito académico, estuvieron presentes el subsecretario de Vinculación, Sebastián Sánchez, y la directora del SIED, Graciela Fernández, quienes supervisarán la ejecución técnica de un convenio que tendrá renovación automática anual.