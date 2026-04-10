Pronostican lluvias hasta la próxima semana en Corrientes

Las precipitaciones regresan a Corrientes este fin de semana, luego de registrar una merma en la temperatura y lluvias que alcanzaron los 170 mm en Esquina. Este sábado, se podrían producir tormentas y se extenderían hasta el miércoles próximo.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) las tormentas se podrían producir por la tarde y noche de este sábado con un 70% de probabilidad. Las temperaturas podrían continuar como hasta el momento con 25°C de máxima y 14°C de mínima.

Para este domingo se espera que las tormentas se desarrollen con mayor intensidad durante la madrugada y chaparrones durante el resto de la jornada. El termómetro rondará entre los 19°C y 26°C dejando un fin de semana templado en Corrientes.

Las lluvias seguirán durante el lunes con tormentas aisladas durante todo el día. Con temperaturas que rondan los 26°C y los 20°C. Para el martes las tormentas con un 70% de probabilidad durante toda la jornada.

Sin embargo, el Instituto del Clima y el Agua dependiente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) el día de mayor acumulado podría ser el miércoles con probabilidad de un cúmulo de 100 mm. El SMN, indica tormentas fuertes durante la madrugada. Para el jueves podría comenzar a cambiar estas condiciones meteorológicas.