En pocos días, abril ya igualó el máximo de lluvias de marzo en Corrientes

Las lluvias registradas entre el fin de semana y hasta el martes dejaron importantes acumulados en distintos puntos de la provincia de Corrientes, según datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y aportes de productores rurales. En varias localidades, los registros ya muestran valores importantes para lo que va de abril. En algunas zonas igualó los milímetros caídos en todo marzo.

De acuerdo a los observatorios meteorológicos del INTA, en Corrientes capital se registraron 62,5 mm el pasado lunes y 55 mm el martes en la estación Aeropuerto correntino. En tanto, en Bella Vista se alcanzaron los 68 mm en una sola jornada, mientras que en Mercedes el acumulado llegó a 90,5 mm entre el 6 y 7 de abril.

Archivo Marcos Mendoza

En Santo Tomé, las precipitaciones sumaron 88 mm en apenas dos días, consolidando un inicio de mes con lluvias destacadas. Estos valores, si bien aún se ubican por debajo de los promedios históricos mensuales, muestran una recuperación hídrica en varias zonas productivas.

A estos datos oficiales se suman reportes del sector rural. En el paraje Pay Ubre, cercano a Mercedes, se registraron 90 mm, según informó el productor Rubén Aníbal Galarza. Por su parte, en el establecimiento Rincón Chico, en el departamento Ituzaingó, se midieron 135 mm, datos aportados por el ingeniero agrónomo Lucio Flores.

El mayor acumulado

Uno de los registros más elevados corresponde a la localidad de Esquina, donde entre el sábado y el martes se acumularon alrededor de 170 mm en todo el departamento, marcando uno de los eventos más importantes de los últimos días.

El panorama meteorológico indica que la inestabilidad continuará.