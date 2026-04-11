Fin de semana con alerta amarilla por tormentas en Corrientes

Corrientes se prepara para un fin de semana marcado por la inestabilidad, con la vigencia de una alerta amarilla por tormentas que afectará principalmente al norte de la provincia. Las precipitaciones regresan luego de un leve descenso térmico y jornadas con lluvias.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estos fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Las zonas bajo alerta tanto para el sábado como el domingo comprenden Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé.

Alerta amarilla durante este sábado y domingo. Fuente: SMN

Pronostico día por día

En cuanto al pronóstico, el SMN anticipa que las tormentas podrían desarrollarse durante la tarde y noche de este sábado, con una probabilidad del 70%

Para el domingo, se espera un escenario similar pero con mayor intensidad durante la madrugada, seguido de chaparrones aislados durante el resto del día. El termómetro oscilará entre los 19°C y 26°C, manteniendo condiciones agradables pese a la inestabilidad.

El mal tiempo continuará durante el inicio de la semana. El lunes se prevén tormentas aisladas a lo largo de toda la jornada, con temperaturas entre los 20°C y 26°C. En tanto, el martes persistirían las lluvias con una probabilidad del 70% durante todo el día.

Según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), a través de su Instituto del Clima y el Agua, el miércoles podría ser el día con mayor acumulado de precipitaciones, alcanzando valores cercanos a los 100 milímetros. Ese mismo día, el SMN advierte sobre la probabilidad de tormentas fuertes durante la madrugada.

Recién hacia el jueves se espera una mejora paulatina de las condiciones meteorológicas, poniendo fin a varios días consecutivos de lluvias en la provincia.