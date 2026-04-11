¿Edificios que producen energía?: un proyecto de la Unne analiza su viabilidad en el NEA

En un contexto donde la eficiencia energética gana protagonismo, un proyecto académico busca responder una pregunta clave para el futuro urbano de la región: ¿pueden los edificios generar parte de la energía que consumen? La iniciativa es llevada adelante por Tadeo Fernández, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), quien investiga la incorporación de paneles solares en edificios en torre de Resistencia.

El estudio se centra en analizar si estos sistemas pueden integrarse desde la etapa de diseño de un edificio —y no como una adaptación posterior— y si esta decisión resulta viable tanto desde el punto de vista técnico como económico. “La investigación busca saber si incorporar paneles solares en un edificio en torre es una opción que funciona desde el punto de vista técnico y si además resulta viable en términos económicos para quien invierte”, se detalla en el trabajo.

Bajo el título “Estrategias de integración fotovoltaica en proyectos de edificios en altura en Resistencia”, el proyecto se desarrolla en el marco de una Beca de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC-CIN), con el acompañamiento de docentes investigadores de la Facultad de Ingeniería. La propuesta marca un avance respecto a estudios previos, ya que pone el foco en planificar desde cero cómo integrar la energía solar antes de que el edificio exista.

El becario Tadeo Fernández junto a la co directora del proyecto, doctora Claudia Pilar. (Foto: Cynthia Mercedes Jara)

Para ello, Fernández analiza distintas alternativas de instalación en sectores como fachadas, techos, parasoles y pérgolas. A través de programas de simulación como SketchUp, AutoCAD, EnergyPlus y DesignBuilder, se modelan edificios digitales que permiten estimar cuánta energía podrían generar según su orientación, altura y condiciones climáticas propias de la ciudad.

El trabajo también incluye un análisis económico detallado. Se relevarán precios de materiales y equipos en el mercado local para calcular costos de instalación y estimar en cuántos años se recuperaría la inversión mediante el ahorro energético. En ese sentido, el estudio distingue dos formas de implementación con la integración —que reemplaza materiales tradicionales por otros que generan energía— y la aplicación, que consiste en sumar paneles a estructuras ya existentes, siendo esta última la opción más viable en Argentina.

Además de su aporte académico, la investigación busca tener impacto en el ámbito profesional y en las políticas públicas. Entre sus resultados se prevé la elaboración de un catálogo comparativo de soluciones y un anteproyecto que podrá ser utilizado por arquitectos, ingenieros y organismos interesados en promover la eficiencia energética.

El proyecto también apunta a generar un cambio cultural. La presencia de paneles solares en edificios urbanos no solo reduce el consumo de la red eléctrica, sino que también funciona como un mensaje visible hacia la sociedad sobre la importancia de adoptar energías renovables. En esa línea, la iniciativa se enmarca en los objetivos internacionales de sostenibilidad, promoviendo un modelo de construcción más consciente y adaptado a los desafíos energéticos actuales.

Con información de Unne Medios