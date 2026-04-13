Egresados de la Unne son admitidos sin examen en la maestría en Economía más prestigiosa del país

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) consolidó un puente estratégico con la Universidad de San Andrés (UdeSA), permitiendo que sus mejores promedios accedan sin examen de ingreso a uno de los posgrados más sólidos de América Latina.

Se trata del programa de waiver (exención), un beneficio destinado a un grupo selecto de universidades del país cuyos graduados han demostrado una base técnica sobresaliente.

La alianza, vigente desde 2024, se fundamenta en el alto desempeño de los estudiantes correntinos en Buenos Aires. "Este reconocimiento expresa la confianza interinstitucional en los procesos de formación y pone en valor un estándar formativo equivalente entre la Unne y San Andrés", destacó la decana de Económicas, Moira Carrió.

El factor "excelencia" y los requisitos

Para acceder a la admisión directa en la maestría —dictada en la sede de Victoria, Buenos Aires—, los egresados de la UNNE deben acreditar un promedio superior a 8,50. Según el director de la carrera en la Unne, Diego Álvarez, esta oportunidad es producto del "desempeño destacado" de los alumnos que ya han pasado por esa casa de altos estudios, considerada la número uno del país según el ranking Research Papers in Economics (RePEc).

El director de la Maestría en Economía de la UdeSA, Christian Ruzzier, explicó que la lista de instituciones incluidas en el programa es dinámica y se basa en la evidencia: "Extendemos el beneficio a universidades que nos han enviado suficientes estudiantes como para tener una idea precisa de qué significa un promedio superior a 8,50 en términos de éxito académico".

De Corrientes al mundo

La historia de vinculación entre ambas instituciones cuenta con nombres propios. Profesores de la casa como Lucas Ferrero y Matías Hisgen pasaron por dicha maestría, seguidos por graduados recientes como Denise Gómez Kum, Luciana Ramírez y, en la cohorte 2026, Santino Boetto.

La maestría de San Andrés es reconocida por ser un programa de alta dedicación y rigor científico que funciona como el trampolín natural hacia doctorados en Economía en el exterior. "La formación con la que llegan los chicos de la Unne constituye una base sólida", afirmó Ruzzier, validando la calidad de la educación pública del Nordeste en los círculos académicos más exigentes del país.

Para la gestión de Carrió, este estatus es una señal de "madurez institucional" que entiende la formación de grado no como un ciclo cerrado, sino como un continuo que proyecta a los profesionales correntinos hacia organismos multilaterales, consultoras y universidades de todo el mundo.