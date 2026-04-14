Con el nacimiento de una nueva cría, el Iberá llegó a los 50 yaguaretés en libertad

El Parque Nacional Iberá alcanzó un nuevo hito en materia de conservación, ya son 50 los yaguaretés que viven en estado silvestre en la región. La noticia fue confirmada este martes por Rewilding Argentina, que lleva adelante el proyecto de reintroducción de la especie en Corrientes.

Fauna silvestre

Durante abril, se registró el nacimiento de una nueva cría, hija de Porá, una de las tres primeras yaguaretés liberadas en el marco de este programa. Con este nuevo ejemplar, se consolida el crecimiento sostenido de la población del mayor felino de América en el ecosistema del Iberá.

Porá forma parte de la primera generación de yaguaretés reintroducidos en el parque, y su rol como madre representa un paso clave en la consolidación de una población autosustentable. Su nueva cría marca no solo un logro reproductivo, sino también un avance en la restauración ecológica de la región.

El regreso del yaguareté al Iberá implica la recuperación de su rol como depredador tope, fundamental para el equilibrio del ecosistema. Su presencia contribuye a regular poblaciones de otras especies y a mantener la salud ambiental del humedal.

Con 50 ejemplares registrados en libertad, el Parque Iberá reafirma su lugar como uno de los principales escenarios de conservación de fauna en Argentina. El desafío ahora será sostener este crecimiento y garantizar la protección del hábitat para las futuras generaciones de yaguaretés.