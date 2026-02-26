Vecinos alistan una reunión con Educación en reclamo por obras en la escuela del Ponce

En reclamo por la habilitación de la escuela primaria del barrio Ponce, el próximo viernes 6 de marzo, a las 11, integrantes del Foro de Organizaciones Vecinales mantendrán una reunión con la ministra de Educación, Ana Miño. Con el objetivo de pedir que finalicen las obras cuanto antes para que los alumnos puedan ir al establecimiento educativo.

La escuela primaria del barrio José María Ponce, se encuentra en obras desde hace tres años. El encuentro se da luego de la presentación formal de un pedido de audiencia realizada el 2 de febrero, en la que los vecinos plantearon como tema prioritario la urgente habilitación del establecimiento educativo.

Desde el sector vecinal señalan que el reclamo se sostiene desde hace varios años y que la falta de finalización de la obra genera dificultades para las familias del barrio, cuyos hijos deben asistir a otras instituciones educativas.

En ese marco, remarcaron que la apertura de la escuela permitiría mejorar las condiciones de cursado y reducir riesgos vinculados a los traslados de estudiantes que actualmente deben cruzar rutas cercanas.

“El derecho a la educación pública no le alcanza a los vecinos, niños y niñas del barrio Ponce”, expresaron desde el Foro, al insistir en la necesidad de que la obra sea habilitada.

Según indicaron, esperan que la reunión con la titular de la cartera educativa permita obtener definiciones concretas sobre el futuro del edificio escolar. Los vecinos afirmaron que continuarán con las gestiones y acciones necesarias hasta lograr la puesta en funcionamiento de la escuela primaria del barrio.

Antecedentes

El 26 de marzo del año pasado, El Litoral se hizo eco de la licitación de la escuela del Ponce, trata del proyecto que inicialmente había sido financiado a través del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Escolar (FFFIR), pero como el contrato fue rescindido, ahora la provincia se hacía cargo de la obra con una inversión de 1.200 millones de pesos que consta de 12 aulas en dos plantas en un total de 2100 m2.