Corrientes bajo doble advertencia por tormentas fuertes: hasta cuándo se extiende

Corrientes se encuentra bajo alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes. Los pronósticos indican para este martes por la noche lluvias acompañadas con actividad eléctrica y granizo, con 100% de probabilidad con posibilidad de que se extiendan hasta este miércoles.

La semana pasada el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había adelantado que para esta semana llegaban lluvias con altos acumulados. Si bien, hasta el momento cayeron algunos milímetros en distintas zonas, se espera que para esta noche y la del miércoles sea un poco más abundante.

La doble advertencia rige en Capital, Berón de Astrada, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce.

En cuanto a la advertencia naranja el organismo señaló que: “El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por persistentes y muy abundantes precipitaciones”.

Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 80 y 180 mm, que pueden ser superados de forma localizada.

Para el resto de la provincia se pronostica alerta amarilla, con lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas fundamentalmente por persistentes y abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 80 mm, que pueden ser superados de forma localizada.

¿Cómo seguirá el resto de la semana?

Para este jueves se esperan algunos chaparrones por la madrugada. Con temperaturas que rondarán los 25°C y los 19°C. Para el resto de la jornada se espera cielos nublados. Durante el viernes y sábado se espera que continúe con estas condiciones, pero para el domingo podrían volver las lluvias.