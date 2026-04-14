Corrientes: alumnos de una escuela hallaron un resto fósil en el yacimiento Toropí

Alumnos de quinto grado de la Escuela N° 451 de Bella Vista hallaron un resto fósil en el yacimiento paleontológico Toropí durante una actividad educativa. El descubrimiento ocurrió en el marco de un trabajo vinculado a la feria de ciencias.

La experiencia se desarrolló como parte de una investigación previa sobre el sitio paleontológico. Según explicó la guía Patricia Canteros, los estudiantes habían iniciado el abordaje con visitas al museo y recorridas en el lugar.

Durante la jornada, los alumnos trabajaron en grupos reducidos con herramientas básicas como lupas y pinceles. En ese contexto, uno de los equipos detectó un elemento que llamó la atención por sus características.

Al observar el hallazgo, la guía indicó que el objeto estaba parcialmente cubierto, pero presentaba rasgos de un resto fósil. A partir de su forma, estimó que podría tratarse de un diente.

Una de las mayores reservas del norte

El yacimiento es un sitio de interés científico y educativo que se encuentra a las afueras de la ciudad de Bella Vista, a unos 150 kilómetros de la capital correntina. El arroyo Toropí se trata de una de las mayores reservas de fósiles del norte argentino.

El sitio se destaca por la diversidad y el estado de conservación de los restos, con más de 40 especies registradas, lo que permite a especialistas analizar la evolución y desaparición de la megafauna sudamericana.

Con información de Radiobellavista.