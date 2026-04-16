Un mensaje sobre tiroteo en un baño escolar puso en alerta a una escuela de Corrientes

La aparición de una inquietante inscripción en el baño de varones encendió las alarmas este jueves en el Instituto Monseñor Roubineau y obligó a activar de inmediato el protocolo de prevención. El mensaje, que coincide con contenidos que circulan en redes sociales y generó preocupación. El establecimiento educativo envió un comunicado a familiares.

Corrientes se suma a la escalada de hechos vinculados a amenazas escolares, con situaciones similares en Goya y Santo Tomé, esta vez tomó relevancia en el Instituto Monseñor Roubineau de la ciudad de Corrientes. Ante esto, la escuela informó a las familias se activó el protocolo institucional de prevención tras detectarse una inscripción en el baño de varones que coincide con mensajes que han circulado en redes sociales y en otras instituciones del país.

Comunicado

Según detalló el equipo directivo a través de un comunicado oficial, la intervención fue inmediata y tuvo como objetivo garantizar el cuidado de toda la comunidad educativa. En ese marco, se puso en marcha el protocolo de resguardo correspondiente, priorizando la seguridad y el acompañamiento de los estudiantes.

Los mensajes no tardaron en replicarse en las redes

Desde la institución señalaron la importancia de abordar este tipo de situaciones con “seriedad, cuidado y reflexión”, y remarcaron el rol clave de las familias en el acompañamiento de los adolescentes, especialmente en lo vinculado al uso de redes sociales y la gestión de sus emociones.

Finalmente, solicitaron a padres y tutores que dialoguen con sus hijos sobre el uso responsable de las plataformas digitales y la necesidad de comunicar a un adulto cualquier situación que genere preocupación. “Educar en el cuidado es una tarea compartida”, destacaron, al tiempo que llamaron a fortalecer una convivencia basada en el respeto, la responsabilidad y la paz.