Pronostican lluvias en Corrientes y un brusco cambio de temperatura

Abril arrancó con lluvias y para el próximo domingo se espera que regresen nuevamente. Aunque no por mucho tiempo, la inestabilidad se podría extender hasta el lunes. En cuanto a las temperaturas se espera un ascenso que rondará los 29°C, sin embargo, con la llegada de precipitaciones podría descender drásticamente oscilando entre los 17°C de mínima y 21°C de máxima.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que para este sábado se esperan vientos por el norte y temperaturas que rondan los 29°C y 19°C. Mientras que para el domingo en Capital podrían desarrollarse lluvias durante la tarde y noche con un 40% de probabilidad, con un termómetro que ronde entre los 28°C y los 20°C.

Bajan las temperaturas

El brusco cambio comenzaría a instalarse a partir del lunes, cuando lleguen las tormentas fuertes de 70% de probabilidad y la máxima descienda a los 24°C con el ingreso de vientos por el sector sureste.

Estas condiciones se podrían mantener durante el martes con lluvias aisladas durante la madrugada y temperaturas que oscilen entre los 19°C y 23°C. Para el miércoles se pronostica un descenso aún más marcado con 17°C y 21°C.