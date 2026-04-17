Confirman que este lunes comenzarán los trabajos en el puente de Perugorría

En las últimas horas trascendió que el puente ubicado en Perugorría sobre ruta 24 se encontraba en un punto crítico. El director de Vialidad Provincial, Juan Pablo Cardoso, confirmó a El Litoral que este lunes comenzarán las obras para proteger los pilotes de la estructura clave que conecta varias localidades correntinas.

La intervención se realizará luego de una serie de advertencias por el estado del lugar, afectado por la erosión del río Corrientes. Esta semana se realizó un estudio técnico que determinó que el puente no presenta riesgo estructural inmediato. Sin embargo, indicó que es necesario intervenir para reforzar la protección de sus pilares.

“Sobre el tema de la ruta 24, ya se hizo el estudio de la protección de la pila, no está comprometida pero se va a rellenar. El lunes vamos a comenzar a trabajar en el sector”, afirmó en declaraciones a este medio.

En ese sentido, detalló que las intensas lluvias provocaron el lavado del terreno que rodea la estructura, lo que obliga a realizar tareas de refuerzo. “Ya se hizo el proyecto para proteger donde van las pilas, porque el puente no está comprometido y se puede seguir circulando”, agregó.

Preocupación por el estado del puente

La confirmación de las obras llega luego de que desde la Sociedad Rural de Perugorría se advirtiera sobre una situación crítica en el puente del Paso López. La presidenta de la entidad, Karina Tomasella, había alertado sobre un posible riesgo de colapso.

Según explicó, la problemática se originó por el avance del río Corrientes, que fue socavando una de las cabeceras de la estructura con el paso del tiempo. “La situación es crítica, está perdiendo contención una de sus cabeceras y esto puede llevar a una situación de colapso en cualquier momento”, sostuvo al programa Hoja de Ruta de El Litoral.

Además, detalló que el cauce del río se fue desplazando progresivamente, afectando zonas que antes eran transitables. “El río se está corriendo y va socavando toda esa parte. Hoy ya superó el pilar y está llegando a la cabecera misma del puente”, indicó.

El puente cumple un rol fundamental para la vida cotidiana y la producción de la zona. Es utilizado para el traslado de ganado y arroz, además de ser un paso clave para acceder a servicios de salud y educación.