Crisis de transporte en Corrientes: 23 choferes de colectivos fueron suspendidos

La crisis en el sistema de transporte público de Corrientes suma un nuevo capítulo. En las últimas horas, 23 choferes de las empresas que operan en la capital comenzaron a recibir telegramas de suspensión sin goce de haberes, en una medida que encendió la alarma en el sector. Mañana se reunirá la Unión Tranviarios del Automotor (UTA) y los empresarios para destrabar el conflicto.

Según se informó, la decisión alcanza a trabajadores de Ersa y Transporte San Lorenzo, las dos firmas encargadas del servicio urbano. Las suspensiones se extenderían por un plazo de 30 días y se justifican, de acuerdo a las empresas, en el contexto de crisis económica que atraviesa la actividad.

José Luis Sabao, representante de la Unión Tranviarios del Automotor (UTA) Corrientes señaló a El Litoral: “Esta mañana recibieron carta documento aproximadamente 23 trabajadores de Ersa y transporte San Lorenzo sobre suspensión por 30 días sin goce de haberes”.

Buscan destrabar el conflicto

Desde el gremio que nuclea a los choferes manifestaron su rechazo a la medida y adelantaron que avanzarán con acciones para revertirla. La situación genera incertidumbre entre los trabajadores afectados y podría escalar en el corto plazo.

El dirigente sindical también remarcó que ya se encuentran en estado de alerta ante el impacto que la medida podría tener en las fuentes laborales y en la prestación del servicio.

“La empresa dice que continúa en situación de crisis de igual manera mañana (miércoles) a las 10 reunión entre UTA y representantes de dichas empresas nosotros vamos a rechazar y tratar de revertir la situación haciendo la correspondiente defensa”, agregó a este medio.

En este contexto, se espera que la reunión prevista entre el gremio y las empresas resulte clave para definir los próximos pasos y determinar si se logra revertir la medida o si el conflicto se profundiza en los próximos días.