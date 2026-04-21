Fiesta Nacional del Surubí: más de 1.400 lanchas serán parte de la 49° edición en Goya

La ciudad correntina de Goya será sede de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Surubí, que se desarrollará del 27 de abril al 3 de mayo. El evento, conocido como el “Mundial de Pesca”, ya cuenta con cupo completo de inscripciones.

La 49° edición registra un récord histórico de más de 1.400 equipos participantes. La presentación oficial se realizó en Costa Surubí con la presencia de autoridades provinciales y municipales.

Durante la presentación del evento, el ministro de Turismo, Juan Esteban Braillard Poccard, destacó el crecimiento de la fiesta y su impacto en la promoción de la provincia. El funcionario señaló además la relevancia que tiene para la proyección de Corrientes.

Las autoridades remarcaron el acompañamiento del Gobierno provincial y el rol de la fiesta como motor económico regional. También se planteó el objetivo de sostener el movimiento turístico durante todo el año.

La fiesta ofrecerá cinco noches de shows

En el plano artístico, el escenario mayor Juan Melero contará con cinco noches de espectáculos. La programación incluye artistas como:

La Joaqui

Kapanga

El Polaco

La Mosca

Amboé

Coti

El intendente Mariano Hormaechea señaló que esta edición anticipa la celebración del 50° aniversario del evento. Además, se prevé la inauguración de la nueva costanera con una tribuna adaptada para el concurso.