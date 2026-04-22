Súper Niño: experto de la Unne anticipa inundaciones y eventos extremos en el NEA

El escenario climático global comienza a mostrar señales cada vez más claras de un nuevo evento de El Niño, y esta vez con características que podrían ubicarlo entre los más intensos de las últimas décadas. Así lo sostiene el especialista y profesor libre de la Unne, y señala que los registros actuales del océano Pacífico ecuatorial anticipan un fenómeno de gran escala.

Según la información emitida, el océano Pacífico muestra señales inequívocas de un cambio climático a nivel global y esto podría traer consecuencias como grandes olas de calor, lluvias intensas, crecidas de ríos y fenómenos meteorológicos extremos afectando la infraestructura de las ciudades de la Argentina como para otras partes del mundo.

“El pronóstico que recibo de la Universidad de Columbia no deja dudas de que ya se está definiendo El Niño”, afirmó el investigador principal del Conicet. Según explicó, “la temperatura del Pacífico ecuatorial ya está 2 grados por encima de la media histórica de 30 años en la capa superficial de 100 metros, y podría llegar a +3 grados entre diciembre y enero”. Ese incremento térmico implica, en términos prácticos, un aumento significativo de la evaporación y, por consecuencia, de las precipitaciones. “Esto significaría mucha agua en la Cuenca del Plata”, expresó.

Dr. Juan José Neiff

Cómo funciona el fenómeno

Neiff explicó que “El Niño” y su contraparte, “La Niña”, forman parte de un sistema climático global donde impacta la radiación solar y la temperatura de los océanos. En este aspecto, el investigador aclaró que “las lluvias son consecuencia del calentamiento del agua. El sol calienta los mares y cubren el 78% de la superficie del planeta, por lo tanto, la mayor evaporación se produce allí”.

Sin embargo, el especialista aclaró que la radiación que emite el sol no es constante, entonces existen períodos de mayor y menor radiación, “cuando hay mayor radiación solar, se incrementa la evaporación y las lluvias sobre el continente. Hay mayor cantidad de agua escurriendo en nuestros ríos como el Paraná y Paraguay y se produce “El Niño”. En cambio, cuando hay menor radiación, ocurre el fenómeno de “La Niña”, que son sequías extremas “como la que tuvimos entre 2019 y 2023”.

Estos eventos no son estrictamente periódicos, pero suelen repetirse cada dos a siete años. La diferencia radica en la intensidad y duración del calentamiento oceánico: “No es solo cuánto sube la temperatura, sino cuánto tiempo se mantiene elevada, lo que determina el volumen de lluvias”, indicó.

Pronostican un evento similar al de 1997 y 1998

De acuerdo con los modelos internacionales, entre ellos los de la Universidad de Columbia y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (Noaa), el fenómeno se consolidaría entre mayo y fin de este año como así también a principios de 2027. Sin embargo, el equipo de Neiff ya había anticipado este escenario en 2023.

“Creemos que va a ser un Niño muy importante, quizás semejante al de 1997-1998. Ahora, son pronósticos”, advirtió. Aquel evento provocó inundaciones generalizadas en la región en la zona costera y, en el caso de Corrientes, el anegamiento de cerca del 35% del territorio provincial como así también una drástica inundación en la segunda ciudad de la provincia, Goya.

“Los pronósticos uno lo hace manejando distintas fuentes”, señaló el ex director del Centro de Ecología Aplicada (Cecoal) de la Unne y agregó:“la Universidad de Columbia maneja 35 fuentes de pronóstico y nos dicen que va a haber un Niño que va a ocurrir aproximadamente desde mayo en adelante hasta fin del 2026 y puede extenderse hasta principios de 2027”.

“A partir de 1991 comenzaron a medirse de manera sistemática las temperaturas del mar en los primeros 100 metros de profundidad en la región ecuatorial del planeta, la zona más cercana a la radiación solar”, remarcó el investigador y agregó que “allí se registran temperaturas más altas que en los polos, lo que también genera mayor evaporación en comparación con las regiones polares. Desde entonces, contamos con más de treinta años de registros diarios de la temperatura superficial del océano, lo que permite detectar este tipo de pronósticos”.

En este marco, aclaró que “cuando las temperaturas superan en al menos medio grado ese promedio histórico, se considera que estamos en un período de El Niño. En cambio, si se ubican medio grado por debajo, corresponde a un evento de La Niña. La intensidad de estos fenómenos puede variar.

Sistemas de defensa en ciudades vulnerables y la importancia de la prevención

Las consecuencias de un “Súper Niño” no se limitan a las lluvias. El especialista subrayó que múltiples aspectos de la vida cotidiana y la economía se ven atravesados por estos eventos: “El transporte, la energía, el agua, el turismo y el agro están completamente regulados por estos fenómenos”.

Refiriéndose sobre una nota que se publicó en Infobae en relación a los riesgos sanitarios asociados, donde se advierte sobre la eclosión de enfermedades como leptospirosis y dengue, entre otras, Neiff señaló que “es lógico que con más humedad aumenten los mosquitos y aquellas enfermedades que sean transmitidas por los mismos, pero no hay una relación directa automática”, en este sentido remarcó que “hay que alertar, pero no alarmar”.

Uno de los puntos críticos señalados por Neiff es la vulnerabilidad de ciudades construidas en zonas bajas, como Resistencia, Clorinda o Reconquista. “Allí tenés un doble problema porque es necesario que no sean sobrepasadas las defensas costeras. Sin embargo, en fenómenos como El Niño se producen lluvias muy intensas y ahí las ciudades funcionan como una palangana, pueden inundarse no solo por los ríos, sino por la acumulación de lluvia local”, explicó.

En ese contexto, destacó la importancia de la infraestructura: sistemas de bombeo, desagües pluviales y defensas costeras. “El plan hídrico que realizó la provincia (Gobierno de Corrientes) funcionó bien. Ahora, si nosotros tenemos un Niño de mayor magnitud del que tuvimos en los años 97 y 98, hay situaciones que no pueden preverse. Cuando se sobrepasa la magnitud, las defensas son inaguantable”, señaló.

No obstante, también remarcó el rol de la ciudadanía. “Es importante no tirar basura porque eso va a parar a las bocas de tormenta y trae problemas así como mantener limpios los desagües, tener suficientes provisiones cuando hay adultos mayores en la familia, como medicamentos para atenderlos son medidas fundamentales cuando ocurren estos fenómenos, que muchas veces han dejado rutas colapsadas por la fuerza del agua que va erosionando”, remarcó.

Si bien los pronósticos coinciden en un evento de gran magnitud en lo que resta del año, el Dr. Neiff insistió en la necesidad de mantener una mirada equilibrada: “Está bien alertar, pero no alarmar”.

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