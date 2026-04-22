Se postergó la reunión entre empresas y el gremio de choferes: no descartan un paro en Corrientes

La reunión prevista entre las empresas de transporte urbano y el gremio de choferes prevista para este miércoles por la mañana fue suspendida a último momento. En la misma se iba a tratar la situación de los 23 empleados que fueron suspendidos por 30 días sin goce de haberes. Crece la incertidumbre en el sector y alimenta la posibilidad de nuevas medidas de fuerza en la capital correntina.

“Hoy teníamos una reunión a las 10 y la Secretaria de Trabajo no nos puede atender hoy por cuestiones organizativas y se posterga para la semana que viene”, señaló José Sabao, representante de la Unión de Tranviarios del Automotor (UTA) Corrientes.

Crece el conflicto

El conflicto se da en un contexto delicado, luego de que se confirmara que 23 trabajadores de las empresas Ersa y San Lorenzo comenzaron a recibir cartas documento notificando suspensiones por 30 días sin goce de haberes.

Según se detalló, la medida alcanza a 15 conductores y 8 operarios del área técnica de taller, lo que encendió las alarmas dentro del gremio, que ya inició acciones legales para frenar la decisión empresarial.

"Mientras tanto, nosotros rechazamos estas acciones y vamos a avanzar con la defensa legal que corresponde a cada uno de los trabajadores", señaló Sabao.

La cercanía de la fecha de pago de salarios suma presión al conflicto. "Al tener una cantidad de compañeros suspendidos, podríamos estar hablando de una medida de fuerza porque esto viene empeorando y no podemos aceptar que la variable de ajuste sea el trabajador", anticipó el representante del gremio.

Respecto a las negociaciones con las empresas, desde el gremio aseguran que no hubo avances y que la postura empresarial es cada vez más rígida.

Según explicó el referente sindical, las prestatarias argumentan una fuerte caída en la recaudación y la quita de subsidios federales como motivos para no poder cumplir con los acuerdos salariales vigentes.

"La respuesta de la empresa es totalmente negativa; dicen que no van a poder seguir cumpliendo con los sueldos porque no le dan los números", explicó, y advirtió sobre la preocupación que genera que las firmas ya se declaren en una situación de insolvencia en los primeros días del mes.

Con la reunión reprogramada y sin señales de acuerdo, el conflicto en el transporte urbano suma un nuevo capítulo y mantiene en vilo tanto a trabajadores como a usuarios del servicio.