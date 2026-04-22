Una mona carayá murió electrocutada, rescataron a su cría que estaba aferrada a ella

Un episodio que combina tragedia y esperanza se registró en la localidad correntina de Empedrado. Una mona Carayá murió electrocutada este martes por la noche tras mantener contacto con el tendido eléctrico, sin embargo, su cría permaneció aferrada hasta que llegó la Policía Rural y Ecológica y la rescató.

Todo comenzó alrededor de las 20, cuando vecinos alertaron sobre la presencia de un mono aparentemente sin vida en calle Paso de los Libres al 840. La situación movilizó al personal de la Policía Rural y Ecológica, que acudió al lugar para verificar lo ocurrido.

Al arribar, los efectivos confirmaron que el animal adulto había fallecido tras entrar en contacto con el tendido eléctrico, un riesgo cada vez más frecuente para la fauna silvestre que se desplaza en zonas urbanizadas.

Policía Rural y Ecológica de Corrientes

Sin embargo, la escena tenía un componente que cambiaría el desenlace, ya que una cría permanecía aferrada al cuerpo del mono. La imagen, impactante, evidenciaba tanto el vínculo natural como la vulnerabilidad de la especie ante este tipo de situaciones.

¿Qué pasó con la cría?

Con rapidez y cuidado, los agentes lograron rescatar al pequeño ejemplar con vida. Tras el procedimiento, le brindaron los primeros cuidados y lo trasladaron para resguardarlo en la dependencia policial, donde quedó a salvo.

Posteriormente, se dio intervención a la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia, organismo que continuará con la atención del animal y evaluará su estado general. El objetivo será determinar si se encuentra en condiciones de regresar a su hábitat natural.

El caso vuelve a poner en foco una problemática creciente: la interacción entre la fauna silvestre y la infraestructura urbana. Los tendidos eléctricos, en particular, representan un peligro para especies que se desplazan por árboles y cables en busca de alimento o refugio.