Rescate en Itatí: bomberos salvaron a un mono carayá con una grave herida en la cabeza

En una intervención que vuelve a poner en valor el compromiso con la fauna autóctona, efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itatí rescataron este miércoles a un mono carayá (Alouatta caraya) que se encontraba gravemente herido y en peligro, luego de haber sido rechazado por su propia manada.

Rescate animal

El animal presentaba una herida profunda en la zona de la cabeza y evidentes signos de debilidad, lo que hacía presumir que había sido desplazado por su grupo, una conducta que lo dejaba expuesto a depredadores y a múltiples riesgos.

Ante el aviso, los bomberos llegaron al lugar y realizaron el rescate siguiendo los protocolos correspondientes para garantizar tanto la seguridad del animal como del personal interviniente.

Debido a la complejidad de las lesiones, los bomberos establecieron contacto con el Centro de Conservación de Fauna Silvestre Aguará, institución especializada en la atención y rehabilitación de animales silvestres. El equipo técnico se hizo cargo del traslado del mono carayá para iniciar de inmediato las curaciones necesarias.

En el centro, el ejemplar será sometido a un tratamiento específico para la herida craneal, además de una evaluación clínica integral que permitirá conocer su estado nutricional y general de salud. Posteriormente, atravesará un período de observación y rehabilitación para determinar si se encuentra en condiciones de ser reinsertado a su hábitat natural.

Desde Bomberos Voluntarios destacaron la importancia de la rápida intervención y del trabajo articulado con organismos especializados, subrayando que este tipo de acciones resultan fundamentales para la preservación de las especies autóctonas de Corrientes.

El rescate del mono carayá en Itatí vuelve a poner en agenda la necesidad de proteger la fauna silvestre y de promover la conciencia sobre la convivencia responsable con el entorno natural.