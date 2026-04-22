Pronóstico en Corrientes: lluvias hasta el fin de semana y drástico descenso de temperatura

Luego de días sin lluvias en Corrientes, los pronósticos indican que podrían volver a registrarse y por al menos cuatro días seguidos. Para este jueves rige alerta amarilla por tormentas fuertes y podría estar acompañado de un marcado descenso de temperatura con máximas que descienden a los 23°C. Para la semana próxima las mínimas rondarán los 10°C.

A partir de este jueves por la madrugada se podrían desarrollar un sistema de tormentas. Por la mañana y tarde se espera un 100% de probabilidad, bajando a un 70% por la noche. El termómetro rondará los 23°C y 18°C.

Por estas condiciones, rige alerta amarilla por tormentas fuertes durante esta jornada en Capital, Berón de Astrada, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé.

El Litoral

Las precipitaciones podrían continuar durante el viernes, con 70% de probabilidad durante toda la jornada, por lo que promete ser un día lluvioso. La temperatura podría oscilar entre los 26°C y 19°C.

Anticipo de fin de semana

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este sábado se pronostican lluvias aisladas durante toda la jornada. Para el domingo se espera que las lluvias continúen (pero con un 40% de probabilidad) se aguarda el arribo de vientos por el sur. En ambas jornadas las temperaturas oscilan entre los 24°C y los 17°C.

Con los vientos por el sur, las mínimas bajarían drásticamente en la región a partir del lunes cuando la mínima alcance los 13°C, mientras la máxima ronde los 24°C. Las temperaturas podrían seguir descendiendo el martes cuando se espera que la más bajada llegue a los 10°C y la más alta a los 21°C.