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Se extiende la alerta amarilla por tormentas fuertes en Corrientes

Se prevé que se desarrollen precipitaciones y continúe las temperaturas templadas. 

Por El Litoral

Jueves, 23 de abril de 2026 a las 21:18

Tras un día lluvioso en Corrientes y de que esté vigente la alerta amarilla por tormentas fuertes en gran parte de la provincia, para este viernes la advertencia se corre para el oeste del territorio correntino. Se prevé que se desarrollen precipitaciones en los próximos días y continúe las temperaturas templadas

En la capital correntina para este viernes se pronostican lluvias con un 70% a partir de la madrugada hasta la tarde. Para la noche se reduce la probabilidad a 40%. Las temperaturas podrían rondar los 19°C y los 23°C manteniéndose las condiciones como este jueves. 

Alerta amarilla

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el resto de la provincia rige alerta amarilla por tormentas, especialmente en el sector oeste de Corrientes, como General Alvear,  Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé

La entidad nacional señaló: “El área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm, que pueden ser superados en forma localizada”. 

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