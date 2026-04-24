Sin advertencia meteorológica, cómo seguirá el tiempo en Corrientes

En la última semana se registraron lluvias de distintos acumulados, en Bella Vista y Mercedes superaron los 50 milímetros, y tras superar la advertencia amarilla por tormentas fuertes durante los últimos días en la provincia. Se pronostica lluvias aisladas durante este sábado y domingo. La temperatura sigue descendiendo.

Para este sábado en Capital se esperan lluvias aisladas con un 40% de probabilidad. El termómetro rondará entre los 17°C y 24°C. Con vientos del este durante casi toda la jornada, por la noche podría refrescar aún más.

Con vientos del sur, el domingo las temperaturas rondarán entre los 17°C y 22°C. Por la noche se podrían registrar fuertes ráfagas que van desde los 51 a 59 kilómetros por hora. Las precipitaciones se podrían intensificar por la mañana y tarde.

El lunes podrían llegar las primeras temperaturas bajas del año a Corrientes. La mínima podría rondar los 13° y continuar con 10°C durante el martes y miércoles. Las máximas oscilarán entre los 23°C y 21°C.

¿Hasta cuándo seguirá la lluvia?

Para el inicio de semana, se espera que las precipitaciones cesen al menos hasta la próxima semana, ya que para los últimos días de abril (entre el 29 y 4 de mayo) se prevé mayores acumulados de precipitación en el NEA que podrían ser superiores a los promedios, teniendo en cuenta los datos del Informe Agrometeorológico del Inta.