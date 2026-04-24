Corrientes refuerza su liderazgo regional con un nuevo operativo de donación de órganos

Corrientes volvió a destacarse en la donación de órganos en asistolia controlada tras concretar un nuevo operativo de alta complejidad en el sistema de salud pública. El procedimiento se llevó a cabo en el Hospital Escuela “Gral. San Martín” y en el Instituto de Cardiología.

La intervención fue coordinada por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Corrientes (Cucaicor). En total, ya son diez los operativos de este tipo realizados en la provincia.

Operativo coordinado

La técnica de donación en asistolia permite obtener órganos tras el cese irreversible de las funciones cardiocirculatorias del donante. Se trata de un procedimiento extendido a nivel internacional, que requiere una logística médica altamente coordinada.

En esta oportunidad, participaron profesionales del Cucaicor, junto con equipos de ablación renal del organismo y de ablación hepática del Hospital Favaloro. También intervinieron áreas clave como Clínica Médica, Emergencias, Quirófano, Laboratorio e Imágenes.

El operativo demandó la articulación de recursos humanos, técnicos y logísticos bajo la coordinación general de Héctor Álvarez. Además, contó con el apoyo de la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos y distintos servicios hospitalarios.

Impacto y antecedentes

Desde el organismo destacaron que estos procedimientos permiten mejorar la calidad de vida de numerosos pacientes y, en muchos casos, salvar vidas. También reconocieron el trabajo conjunto de instituciones sanitarias y organismos públicos involucrados.

Entre ellos, se mencionan equipos de terapia intensiva, enfermería, kinesiología, el Banco Central de Sangre y fuerzas de seguridad. También colaboraron el aeropuerto local y Aerolíneas Argentinas en el traslado de órganos.

Según datos oficiales, desde la creación de Cucaicor se registran 500 donantes de órganos y tejidos en Corrientes. La provincia fue pionera en el NEA al aprobar la técnica de asistolia controlada en 2019 y es la única que realizó más de un procedimiento de este tipo.