Corrientes: refugio con más de 150 animales está al borde del cierre y piden ayuda urgente

El refugio “Ayudando Animales Corrientes”, que actualmente alberga a unos 120 gatos y 30 perros, atraviesa una situación crítica y advierte que podría cerrar en los próximos días si no recibe ayuda urgente. El espacio, sostenido por un grupo reducido de voluntarios, ya no logra cubrir los gastos básicos para el cuidado de los animales.

“Tendremos que cerrar el refugio, no somos más de cinco personas a cargo y cada día es más difícil”, expresaron desde la organización, reflejando la preocupación por un escenario que se vuelve cada vez más complejo.

Gatitas en adopción.

La problemática se agrava por el aumento constante de casos de abandono y maltrato animal. “Tratamos de hacer lo que podemos, pero sin ayuda es muy difícil”, explicó aJuanse Jantus, integrante del refugio.

A pesar del esfuerzo diario, los recursos no alcanzan. Entre las principales necesidades, remarcan la urgencia de conseguir alimento balanceado, medicamentos veterinarios y elementos básicos para el mantenimiento del lugar.

Desde el refugio detallaron que también requierenpara mejorar las condiciones de los animales. Incluso, abrieron la posibilidad de colaborar directamente con la compra de alimentos: “Por ahí si la persona nos quiere donar para una bolsa de alimento, que se comunique con nosotros y le vamos a mandar el costo”.

Cómo colaborar

Quienes deseen ayudar pueden hacerlo a través de donaciones económicas al alias Rescate.ayuda.mp o aportando insumos como alimento balanceado, medicamentos y productos de limpieza.

Además, pueden comunicarse mediante Instagram en la cuenta @Ayudandoalosanimales_ctes , donde brindan información sobre las necesidades actuales y las distintas formas de colaborar.

Sin ayuda, el refugio podría cerrar sus puertas y dejar sin resguardo a más de 150 animales que hoy dependen exclusivamente del compromiso de un pequeño grupo de rescatistas.