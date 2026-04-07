Rosita, la perra rescatada en grave estado en Corrientes que busca una familia

Rosita es una perra que conoce de cerca el abandono, pero también la solidaridad. Durante años vivió en el barrio Quintana en condiciones extremas, afectada por una fuerte infección de sarna y sin los cuidados básicos. Su historia comenzó a cambiar hace un año, cuando fue rescatada por proteccionistas de Ayudando Animales Corrientes que decidieron intervenir para salvarla.
“La rescatamos en pésimo estado hace un año. Vivió en el barrio Quintana por años llena de sarna. Ahora ya está recuperada y necesita una familia”, contó Juanse Jantus, en diálogo con El Litoral. Desde entonces, Rosita atravesó un largo proceso de recuperación que incluyó tratamiento veterinario, alimentación y mucho cuidado.
Hoy, completamente sana, Rosita está lista para comenzar una nueva etapa. Quienes la cuidan destacan su carácter dócil y su capacidad de adaptarse, lo que la convierte en una excelente compañera para cualquier hogar dispuesto a darle amor y contención.
Desde la organización que la rescató remarcan la importancia de la adopción responsable y convocan a la comunidad a colaborar, no solo con Rosita, sino también con otros animales que atraviesan situaciones similares.
¿Cómo colaborar?
Quienes deseen ayudar pueden comunicarse al 3794815789 (Juanse) o contactarse a través de Instagram con @Ayudandoalosanimales_ctes para obtener más información. Para colaborar con otros animales pueden enviar ayuda económica al alias Rescate.ayuda.mp y enviar sus donaciones.