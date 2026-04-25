Alfabetización temprana: Corrientes firmó un convenio para fortalecer la enseñanza inicial

Corrientes avanzó en la alfabetización temprana mediante la firma de un convenio con dos fundaciones. El acuerdo apunta a fortalecer la enseñanza inicial y mejorar los aprendizajes desde los primeros años de escolaridad.

La ministra de Educación, Ana Miño, encabezó el viernes una reunión con representantes de la Fundación Instituto Natura Argentina y la Fundación Pérez Companc. Durante el encuentro, se rubricó un convenio de colaboración entre el Gobierno provincial y ambas organizaciones.

También participaron la representante de Instituto Natura, Florencia Mezzadra, y la responsable de Programas de Educación de Pérez Companc, María Victoria Colugnatti. Además, estuvieron presentes el director de Planeamiento e Investigación Educativa, Julio Simonit, y el equipo de Alfabetización.

Programa Infancias y Corrientes Aprende

En la jornada se evaluaron los avances del Programa Infancia, enfocado en el desarrollo del lenguaje en el nivel inicial. Asimismo, se definieron nuevas líneas de acción para reforzar el proceso educativo y asegurar que los estudiantes adquieran lectura y escritura desde primer grado.

Simonit explicó que se analizaron resultados de evaluaciones del Programa Infancias y de Corrientes Aprende. En ese sentido, destacó que el objetivo es proyectar el trabajo conjunto durante el ciclo lectivo 2026.

Por otra parte, el Ministerio de Educación prevé lanzar el próximo 28 de abril tres dispositivos de formación docente. Según indicaron, la capacitación continua será clave en este proceso de transformación educativa.

El convenio marco firmado permitirá sostener el trabajo articulado entre el Estado y las fundaciones. De esta manera, se busca garantizar mejoras sostenidas tanto en la enseñanza como en los aprendizajes.