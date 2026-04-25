Fiesta Nacional del Surubí: cómo funciona el retiro de las entradas online

La Comisión Municipal de Pesca (Comupe) informó que las entradas adquiridas de manera online para la Fiesta Nacional del Surubí en Goya solo podrán retirarse de forma presencial en boleterías oficiales. La medida busca reforzar el control y evitar irregularidades en el acceso.

El evento, en su 49.ª edición, se desarrollará del 27 de abril al 3 de mayo y ya cuenta con cupo completo de inscripciones. Las autoridades establecieron días y horarios específicos para la entrega de los tickets.

Cómo retirar las entradas

Las entradas compradas online a través de Weepas solo podrán retirarse de forma presencial en boleterías oficiales. Además, se aclaró que será obligatorio presentar el DNI del titular de la compra. No se realizarán excepciones en el momento del retiro de las entradas.

Horario de las boleterías en el Predio Costa Surubí de Goya (avenida Primeros Concejales 391).

Desde el sábado 25 de abril: de 9 a 21

Desde el miércoles 29 de abril: de 9 a 2.

La disposición tiene como objetivo prevenir fraudes, evitar la reventa irregular y asegurar la correcta asignación de los tickets.

Finalmente, desde Comupe señalaron que la medida busca garantizar un acceso ordenado y transparente al evento. La Fiesta del Surubí es conocida como el “Mundial de Pesca” y convoca a miles de visitantes cada año.