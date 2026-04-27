Quiénes son las nuevas autoridades del Hospital Pediátrico de Corrientes

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó este lunes la asunción de las nuevas autoridades del Hospital Pediátrico “Juan Pablo II”. A través del Decreto N° 868, la doctora Graciela Casella asumió como directora ejecutiva, acompañada por el doctor Romilio Monzón en el cargo de director asociado.

La jornada no solo marcó un cambio de mando, sino que incluyó un avance estratégico en materia de diagnóstico: se rubricó un convenio con FUNCACOR para la cesión de un terreno dentro del predio hospitalario, donde se instalará un segundo resonador de última generación y nuevos servicios especializados.

Orgullo por la salud pública

Durante su discurso, Valdés resaltó el rol del Estado provincial como garante del acceso a la medicina de alta complejidad. "Me siento muy orgulloso al ver a la salud pública de Corrientes avanzar. Es un enorme esfuerzo el que hacen todos los días en este hospital", afirmó el mandatario, quien instó a la nueva conducción a mantener la "pasión" para brindar un servicio de calidad.

Por su parte, el ministro de Salud Pública, Emilio Lanari, calificó al Pediátrico como un "orgullo para Corrientes" y subrayó la confianza plena en la nueva gestión para afrontar los desafíos de una demanda que no deja de crecer. "La salud está de pie, junto a la gente", sentenció.

Una dirección con sello pediatra

La flamante directora, Graciela Casella, es una figura de trayectoria indiscutida en el ámbito local: médica pediatra con más de 40 años dedicados a la salud infantil y 28 años dentro del staff de emergencias del Juan Pablo II.

En su primer mensaje tras la jura, Casella puso el foco en el factor humano: “El hospital edilicio son paredes y puertas, pero la esencia es su gente. Nuestros pequeños pacientes tienen muchas carencias y tenemos que trabajar para darles lo mejor”, señaló la profesional, llamando a la colaboración de todo el equipo técnico y médico para esta nueva etapa.

Con la incorporación del nuevo resonador y la experiencia de la nueva cúpula, el nosocomio busca optimizar los tiempos de respuesta y consolidarse como el centro de referencia pediátrica más importante de la región.