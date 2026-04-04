Rige el alerta naranja por tormentas fuertes en Corrientes: hasta cuándo se extiende

Las lluvias vuelven a instalarse en Corrientes luego de los intensos días de calor. En las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una advertencia naranja que se extiende por todo territorio. Se espera un marcado descenso de temperatura.

Teniendo en cuenta los datos meteorológicos, el sistema de tormentas continúa vigente al menos hasta el martes ya que se pronostica tormentas fuertes a lo largo de la jornada con un 70% de probabilidad.

Alerta naranja

El panorama se tornará más complejo para este lunes, cuando toda la provincia está bajo alerta naranja. Por lo que se prevén tormentas fuertes que comenzarán durante la jornada de la tarde.

El pronóstico anticipa precipitaciones acumuladas de entre 60 y 100 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en sectores específicos. Además, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h, intensa actividad eléctrica y la probabilidad de granizo.

En cuanto a las temperaturas, a partir del lunes la máxima podría descender a los 29°C, para el martes el termómetro se mantendría entre los 25°C y la mínima los 16°C.

Para el martes, las tormentas podrían extenderse y las temperaturas del suroeste oscilan entre los 25°C y los 21°C. Las ráfagas de viento podrían alcanzar rachas de 42 a 50 kilómetros por hora.