Así llovió en marzo: el mapa que muestra la desigualdad de precipitaciones en Corrientes

Las precipitaciones registradas durante marzo de 2026 en la provincia de Corrientes evidenciaron una distribución muy dispar, con diferencias importantes entre distintas localidades. Según el relevamiento de la Dirección de Recursos Forestales de la provincia, los valores oscilaron entre menos de 50 milímetros y picos que superaron los 170 mm en algunos puntos del territorio.

Dirección de Recursos Forestales de Corrientes

Cúmulo de precipitaciones

Entre las zonas más favorecidas por las lluvias se destacaron Virasoro, con 177,6 mm, y la capital provincial, con 169,3 mm. También sobresalieron San Borjita (145 mm), Saladas (148,8 mm) y Sauce (140 mm), donde las precipitaciones permitieron mejorar las condiciones hídricas, especialmente en áreas productivas.

En contraste, otras localidades registraron niveles considerablemente más bajos. La Cruz fue el punto con menor acumulado, con apenas 49,8 mm, seguido por Esquina (70 mm), Ituzaingó (70,3 mm), Paso de los Libres (71,6 mm) y Santo Tomé (75,4 mm). Estos valores reflejan una situación más ajustada en términos de disponibilidad de agua.

En el centro de la provincia, localidades como Mercedes (107,5 mm), Pellegrini (106 mm) y San Miguel (97 mm) mostraron registros intermedios, marcando un escenario heterogéneo que se repite en distintas regiones del territorio correntino.

Según otras mediciones del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) acumulado en la Capital correntina alcanzó los 125 milímetros distribuidos en nueve jornadas. El mayor registro se produjo el 23 de marzo con 65,8 mm, seguido por el día 16 con 27 mm y el día 6 con 16,2 mm.

No obstante, desde el organismo señalaron que, pese a estos picos, el total mensual no logró alcanzar la media histórica de 180 milímetros para marzo tomando como referencia el período 2013-2023.

Este comportamiento irregular de las lluvias durante marzo vuelve a poner en foco la variabilidad climática en la región, un factor clave tanto para la producción agropecuaria como para la planificación de recursos hídricos en la provincia.