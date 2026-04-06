El ambicioso proyecto de la Unne para mejorar la infraestructura de una ruta de Corrientes

Lo que comenzó como un trabajo final de graduación en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) se convirtió en un diagnóstico radiográfico sobre el deterioro de la Ruta Provincial 27 en Corrientes.

El anteproyecto, defendido con éxito por Alan Billordo Ciocchi, Ángel José Cuzziol y Ariana Rey, pone el foco en el segmento de 25 kilómetros que une Santa Lucía con la rotonda de acceso a Goya, una vía vital para el traslado de producción ganadera, agrícola y citrícola.

Los fundamentos de la propuesta son contundentes: la falta de ingresos seguros a las localidades, la alta siniestralidad vial y un pavimento degradado por años de mantenimiento mínimo. "El margen para evitar un accidente ante una maniobra inesperada es hoy muy reducido", advierte el estudio, que utilizó informes oficiales de accidentología de la Dirección Provincial de Vialidad.

Las ocho claves de la obra

El anteproyecto contempla intervenciones técnicas específicas para devolverle la seguridad a la traza:

Recuperación asfáltica: refuerzo de la superficie de rodamiento en todo el tramo.

Nuevas Intersecciones: rediseño total de los accesos a Santa Lucía, Lavalle y Goya , además del cruce con la Ruta Provincial 38, para evitar giros peligrosos.

Seguridad en el Puente: sobre el río Santa Lucía, se propone el reemplazo de las barreras de contención actuales por materiales rígidos y la creación de una pasarela peatonal, ante el riesgo que corren hoy pescadores y familias de la zona.

Equipamiento Urbano: instalación de paradas de colectivos con refugios e iluminación LED en curvas críticas.

Presupuesto y viabilidad técnica

El trabajo no solo se limitó al diseño vial, sino que incluyó un complejo análisis hidrológico. Mediante simulaciones, los ahora ingenieros determinaron que las alcantarillas actuales tienen capacidad para soportar grandes lluvias, aunque recomendaron obras de protección contra la erosión de suelos en los puntos de descarga.

En cuanto a la inversión, el presupuesto total calculado a valores de 2025 asciende a $22.565.815.139,31. Según explicaron los autores, el monto representa una estimación precisa del orden de magnitud necesario para que el Estado Provincial pueda tomar decisiones sobre la viabilidad de una obra que consideran urgente para el desarrollo del segundo núcleo urbano más grande de Corrientes.