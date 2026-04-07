Peaje de Santo Tomé–San Borja: subió en una de las monedas y así quedaron las tarifas

El peaje para cruzar el puente internacional Santo Tomé–San Borja cuesta desde $1500 o R$4,80 para automóviles durante abril, según informó la concesionaria CS Rodovias Mercosul. La actualización mantiene los valores en pesos pero registra una leve suba en la moneda brasileña respecto al mes anterior.

Ya rigen los nuevos valores del peaje para cruzar el puente internacional que conecta Santo Tomé, en Corrientes, con San Borja, en Río Grande do Sul, vigentes durante abril de 2026.

Tarifas

De acuerdo al esquema tarifario, los automóviles y motocicletas que no cuenten con residencia en las localidades fronterizas deberán abonar $1500 o R$4,80, lo que implica un incremento respecto a los R$4,70 que se cobraban en marzo. En tanto, los vehículos con remolque pagarán $2200 o R$7,10, también con una leve suba en reales frente al mes anterior.

Por su parte, el transporte internacional de pasajeros, como colectivos, deberá abonar $4500 o R$14,30, cuando hasta marzo la tarifa era de R$14,10. Desde la concesionaria remarcaron que los usuarios inscriptos en el régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo (TVF) continúan exentos del pago, aunque recordaron la importancia de renovar el registro en el Centro Unificado de Frontera para mantener este beneficio.