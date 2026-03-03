Bajó el peaje del puente Santo Tomé–San Borja: cuánto sale el cruce internacional en marzo

El peaje del puente internacional que conecta a Santo Tomé (Argentina) con San Borja (Brasil) tiene nuevos valores del peaje que rigen durante marzo. Las tarifas muestran una leve baja en comparación con febrero, tanto en pesos como en reales van desde los $1500 o R$ 4,70 para vehículos particulares hasta $4500 o R$ 14,10 para colectivos.

Nuevos precios a partir de marzo

La concesionaria CS Rodovias Mercosul confirmó una reducción en las tarifas para cruzar el viaducto. Según se informó, los automóviles sin residencia en Santo Tomé o San Borja deberán abonar $1500 o R$ 4,70. El mes pasado el costo era de $1600 o R$ 4,80, lo que representa una disminución en ambos casos.

Para los vehículos con remolque, también sin residencia en las localidades fronterizas, el valor será de $2200 o R$ 7,00, cuando hasta febrero se cobraban $2300 o R$ 7,20.

En tanto, el transporte internacional de pasajeros (colectivos), tengan o no residencia en alguna de las dos ciudades, deberá pagar $4500 o R$ 14,10. Hasta febrero la tarifa era de $4700 o R$ 14,50.

Cabe recordar que los automóviles y motocicletas radicados en Santo Tomé o San Borja y registrados como TVF (Tráfico Vecinal Fronterizo) continúan sin abonar peaje.