Autovía de ruta 12: buscan destrabar pagos y reactivar la obra

En medio de una nueva paralización de las obras en la autovía de la Ruta Nacional 12, en la ciudad de Corrientes, el jefe del distrito local de Vialidad Nacional, David Moulin, se refirió a la situación actual del proyecto y a las gestiones que se llevan adelante para reanudar los trabajos. Reconoció que se frenó el ritmo de la obra por problemas de fondos.

Moulin explicó que la obra presenta un importante grado de avance, aunque se vio afectada por cuestiones económicas. “Hoy estamos en un 75% de la obra finalizada y sabemos que es por un tema de financiamiento que se ha disminuido el ritmo de obra”, señaló en comunicación con la prensa.

En esa línea, remarcó que desde el organismo buscan una solución para destrabar los fondos y retomar el ritmo de ejecución. “Estamos buscamos una restructuración de los pagos, esperemos que se pueda destrabar y volver a retomar la obra como lo veníamos haciendo”, sostuvo.

Moulin también destacó el avance alcanzado durante su gestión, aunque reconoció el contexto nacional.

“Cuando asumí la obra estaba neutralizada, la pudimos reactivar y avanzamos un 20%. Ahora estamos en un 75% de la obra finalizada. Hoy por un tema de financiamiento se ha disminuido el ritmo de la obra pero entendemos que el Gobierno nacional tiene otros compromisos y seguramente el Ministerio de Economía está evaluando sus prioridades”, sostuvo.