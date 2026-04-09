El infectólogo correntino Fernando Achinelli fue designado en la Comisión Nacional de Inmunizaciones

El sistema sanitario de Corrientes sumó un importante reconocimiento a nivel federal. El Ministerio de Salud de la Nación designó al médico infectólogo Fernando Achinelli como miembro titular del Núcleo Científico Central (NNC) de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn).

El profesional, que actualmente cumple funciones en la Dirección General de Epidemiología local, se integra así al organismo técnico que define las estrategias de control y erradicación de enfermedades prevenibles en todo el país.

La CoNaIn funciona como un órgano de asesoramiento científico no vinculante, clave para la toma de decisiones de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCei). Su función principal es evaluar las políticas públicas mediante el análisis permanente de la evidencia científica y la situación epidemiológica de la Argentina.

Un proceso de selección académica

Achinelli explicó que su llegada al organismo nacional fue fruto de una propuesta surgida desde el ámbito universitario. “Se eligió a través de las ternas que proponen las facultades de Medicina del país. Es un gran desafío para mi profesión”, señaló el especialista, quien aprovechó la oportunidad para agradecer el respaldo de la Facultad de Medicina de la Unne.

El Núcleo Científico Central está conformado por apenas cuatro miembros titulares y sus respectivos suplentes. Su rol es crítico: deben decidir sobre la incorporación de nuevas dosis, controlar la eficacia y seguridad de las vacunas y proponer modificaciones en el calendario nacional basándose en criterios técnicos y de equidad.

Referente en epidemiología y RAM

El ministro de Salud Pública, Emilio Lanari, felicitó formalmente al profesional por el logro: “Es un orgullo para nuestra institución. Felicitamos a este excelente profesional que forma parte del equipo de Salud Pública”.

Actualmente, Achinelli trabaja bajo la coordinación de Angelina Bobadilla en Epidemiología, donde lidera programas transversales.

Esta misma semana, el médico difundió avances sobre la lucha contra la Resistencia Antimicrobiana (RAM), un proyecto que integra a sectores académicos y la sociedad civil para mitigar el impacto de las bacterias resistentes, un tema que ahora también podrá ser parte de su agenda de consultas a nivel nacional.