Triunfo oficialista en Ciencias Económicas: quiénes son los nuevos consejeros electos

La actual decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Unne, Moira Carrió, obtuvo un respaldo masivo en las urnas. El oficialismo se alzó con el 90 por ciento de los votos en las elecciones de docentes y graduados realizadas este miércoles, un resultado que despeja el camino para su postulación a la reelección en mayo.

El proceso se dio en el marco de la renovación general de autoridades que atraviesan todas las unidades académicas de la universidad este año.

La victoria no solo consolida la mayoría oficialista en el Consejo Directivo, sino que ratifica la adhesión de los tres subclaustros docentes, graduados y no docentes al proyecto de gestión iniciado en 2022.

El cronograma hacia el Decanato

Con los nombres de los nuevos consejeros ya definidos, la atención se traslada al próximo 4 de mayo. Ese día, el Consejo Directivo se reunirá en una sesión especial extraordinaria para elegir formalmente a quien conducirá la facultad durante el cuatrienio 2026-2030.

En dicha instancia, Carrió presentará su candidatura para continuar al frente del Decanato, sustentada por el amplio margen obtenido en esta elección primaria.

Los nombres de la victoria

Tras el escrutinio, la conformación de los representantes electos que integrarán el órgano de gobierno de la Facultad de Ciencias Económicas quedó definida de la siguiente manera:

Subclaustro Profesores Titulares: Celestino Fantin, Javier Persi y Norma Fernández (suplentes: Carlos Varas, Mariana Valdés y Gerardo Santos Olivera).

Subclaustro Adjuntos: Analía Menegaz (suplente: Cecilia Wajcman).

Subclaustro Auxiliares: Cristina Molnar (suplente: Ricardo Eiden).

Graduados: Pablo Samuel Roa (suplente: Daniel Osnaghi).

No Docentes: Javier Cabrera (suplente: Marcelo Pucheta).

Este nuevo cuerpo colegiado será el encargado de sellar la continuidad institucional de Carrió, en una facultad que, tras los resultados del miércoles, dio una muestra de cohesión política interna poco frecuente en procesos de recambio de autoridades.