“Voy a salir del baño y los voy a matar”: fuerte amenaza en una escuela técnica de Goya

Una grave situación generó conmoción en la comunidad educativa de Goya luego de que se encontrara un mensaje amenazante escrito en un banco dentro de la Escuela Técnica “Arq. Francisco Pinaroli”. El texto advertía sobre un presunto tiroteo, lo que encendió las alarmas entre directivos, padres y alumnos.

“El día 09/04 cuídense, habrá un tiroteo a las 8 en punto. Voy a salir del baño y los voy a matar”, decía la inscripción hallada en el aula, presuntamente escrita por un estudiante. La violencia del mensaje motivó una rápida intervención de las autoridades escolares.

La rectora del establecimiento explicó cómo se tomó conocimiento del hecho: “Nosotros ni bien nos enteramos del hecho por una mamá que vino muy preocupada a comentarnos lo que había pasado con respecto a lo que había visto su hija. Fuimos, inspeccionamos y verificamos que era cierto, sacamos una foto e hicimos la denuncia”.

El agresor aún no está identificado

“No identificamos al agresor. Quisiéramos encontrar la razón, puede ser una broma, en la cual vamos a tomar medidas o puede ser realmente un problema”, concluyó la directiva. Mientras tanto, el hecho sigue bajo investigación para determinar el origen y la gravedad de la amenaza.

En primera instancia, la denuncia fue radicada en la Comisaría de la Mujer y el Niño, debido a que se trataría de menores de edad. Posteriormente, el caso fue derivado a la Comisaría Primera, donde se dio inicio a una causa penal para investigar lo ocurrido.

Peritos policiales se hicieron presentes en la institución, donde realizaron tareas de análisis sobre la escritura hallada en el banco de un aula. Se llevaron adelante evaluaciones caligráficas con el objetivo de identificar al autor del mensaje.

Tras el episodio, la escuela quedó bajo custodia policial como medida preventiva. La situación generó temor en las familias, lo que se vio reflejado en la asistencia: este jueves, más de la mitad de los padres decidió no enviar a sus hijos a clases.

La rectora también informó que se dio aviso a los supervisores educativos para ponerlos al tanto de lo sucedido. La prioridad, aseguró, es garantizar la seguridad de toda la comunidad escolar mientras avanza la investigación.

Antecedentes

Este hecho sucede en un contexto donde la violencia escolar está en jaque en distintos puntos del país, incluso en la misma ciudad. Con mensajes intimidatorios que alcanzaron al Colegio Santa Teresa de Jesús, la Escuela Parroquial La Rotonda y el Colegio Sagrado Corazón de Jesús.

Uno de los mensajes más alarmantes en el Colegio Santa Teresa de Jesús, señalaban que: “No voy a poner una bomba... voy a ir yo y me voy a inmolar”, lo que obligó a evacuar de inmediato a los alumnos, quienes fueron trasladados a la Plaza Mitre.

En todos los casos intervino la División Antiexplosivos, que inspeccionó los edificios y descartó explosivos, pero los allanamientos continuaron.