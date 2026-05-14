Quién es Cairo, el perro correntino que busca, rescata y brilla en latinoamérica

Cairo es un perro que se destaca y brilla en competencias frente a canes de toda latinoamérica, pero en Gobernador Virasoro, el Pastor Belga Malinois se convirtió en un verdadero orgullo por su capacidad para rastrear y encontrar personas, una habilidad que desarrolló tras meses de entrenamiento especializado junto a profesionales del área canina.

La historia del can comenzó de manera inesperada durante un evento solidario realizado en Posadas. Allí, sus propietarios conocieron a referentes del trabajo de rescate con perros, quienes observaron las condiciones y aptitudes de Cairo para iniciarse en la disciplina de rastro específico, una técnica utilizada para localizar personas desaparecidas o extraviadas.

A partir de ese momento, comenzó una intensa preparación junto al adiestrador Mauro Mordes, integrante de la división Canes de una fuerza policial de Posadas. El entrenamiento incluyó ejercicios de rastreo, obediencia y búsqueda en diferentes terrenos y escenarios, con el objetivo de perfeccionar las capacidades del animal para actuar en situaciones reales.

El esfuerzo dio resultados rápidamente. Hace algunos meses, Cairo participó del Torneo Internacional K9 realizado en Curuzú Cuatiá, donde compitieron equipos especializados de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay. En ese exigente certamen, el perro correntino logró quedarse con el tercer puesto en la modalidad Rastro Específico, destacándose entre competidores de toda la región.

Más allá de los premios y reconocimientos, sus dueños remarcan que el trabajo de Cairo tiene un objetivo solidario. El can está a disposición de la comunidad para colaborar en búsquedas y rescates sin fines de lucro, convirtiéndose en una herramienta clave en situaciones de emergencia.

Con disciplina, entrenamiento y un instinto sorprendente, Cairo ya trascendió las fronteras de Virasoro y hoy representa un ejemplo del enorme potencial que tienen los perros de rescate para salvar vidas.