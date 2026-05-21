Comenzaron las obras en sectores críticos de la ruta nacional 119 en Corrientes

Inició la reparación de una de las rutas nacionales más afectadas por los cráteres en Corrientes. El jefe del Distrito Corrientes de Vialidad Nacional, David Moulin, confirmó este jueves el inicio de las obras de reparación de baches en sectores críticos de la ruta nacional 119, en el tramo comprendido entre Curuzú Cuatiá y Mercedes. Estiman que se extenderán entre dos y tres semanas.

“Nosotros habíamos llevado a cabo una licitación para hacer un programa de bacheo a lo largo de toda la ruta 119, esto ya se venía programando desde inicio de año y hace poco tiempo se aprobó la licitación y los trabajos empezaron esta semana”, explicó, Moulin en diálogo con el programa “Resumen del Día”, emitido por Radio Horizonte 94.1.

Según detalló, las primeras intervenciones ya comenzaron en los sectores considerados más críticos de la ruta, donde el deterioro del asfalto presenta mayores complicaciones para quienes transitan por la zona.

“Ya se inició el trabajo en los lugares críticos que teníamos marcado que eran los kilómetros 75 y 40. El programa de bacheo va a ser un programa integral sobre toda la arteria desde la intersección de la de la ruta 119 con la 126 hasta la otra intersección ya en Mercedes con la 123”, expresó el titular de Vialidad Nacional en Corrientes.

Moulin indicó que las reparaciones se realizarán en dos etapas. En los baches de mayor profundidad primero se coloca un material especial previo al asfalto, que debe fraguar antes de aplicar una capa de entre siete y diez centímetros. En tanto, en los sectores menos dañados se realizará directamente el relleno con carpeta asfáltica.

Sobre la ruta 14

Por otra parte, Moulin destacó las mejoras que se vienen realizando sobre la Ruta Nacional 14, donde ya trabaja una nueva concesionaria encargada de las autovías del Mercosur.

“Ya están trabajando la nueva concesión los usuarios ya han notado la gran mejoría que tuvo la ruta 14, si bien los trabajos de puesta en valor de la ruta empezaron desde Zárate hacia Paso de los Libres, ya se han visto las mejoras sobre la ruta. Yo creo que este programa de concesión desde que la nueva concesionaria está a cargo de las autovías del Mercosur se ha visto realmente que tuvo una mejora bastante importante”, cerró.