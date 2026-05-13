Productores reclaman por el mal estado de la ruta nacional 119 en Corrientes

El deterioro de las rutas nacionales en Corrientes volvió a quedar en el centro de la escena tras las declaraciones del productor mercedeño Blas Ferrando, expresidente de la Sociedad Rural de Mercedes, quien calificó la situación vial como “tierra de nadie” y alertó sobre los riesgos que enfrentan quienes circulan diariamente por distintos corredores de la provincia.

Uno de los puntos más críticos señalados por Ferrando fue la Ruta Nacional 119, especialmente en el tramo que conecta Curuzú Cuatiá con Mercedes, considerado estratégico para el tránsito hacia el Mercosur. Según describió, el estado de la calzada es “infernal” y presenta enormes pozos que provocan daños constantes en vehículos y aumentan el riesgo de accidentes.

Peligro para circular

Banquinas cubiertas de maleza, reparaciones provisorias y tramos prácticamente intransitables forman parte del panorama que denuncian quienes recorren a diario esos sectores.

“Hay cráteres en la ruta. De noche se vuelve prácticamente imposible circular sin romper algo o sin ponerse en peligro”, expresó el productor al referirse a las dificultades que padecen transportistas, trabajadores y vecinos que utilizan esa vía.

Ferrando sostuvo además que el deterioro vial impacta directamente sobre la producción correntina.

“No se puede pretender atraer inversiones ni hablar de desarrollo si después los caminos están destruidos. La producción necesita infraestructura”, afirmó.

El dirigente rural también hizo referencia al mal estado de la Ruta 40 y de diversos caminos provinciales ubicados en zonas como Sauce, Esquina y Rincón del Guayquiraró. Allí, según indicó, los reclamos de productores y vecinos se repiten desde hace tiempo por la falta de obras de fondo.